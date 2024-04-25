Trafikte şoke eden olay! Kapısı açık halde ilerleyen otobüsten kadın yolcu düştü

Vedat K. yönetimindeki yolcu otobüsü kapısı açık şekilde ilerlerken, yolculardan Hatice S., durakta inmek için kapıya yaklaştı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın otobüsten düştü.

KADIN YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Hatice S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otobüs şoförü Vedat K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA