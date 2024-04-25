Korkunç kaza! Kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girdi

Ş.İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı.

TREN SEFERLERİ KISA SÜRE DURDU

Yaralanan sürücü ile otomobildeki F.İ., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ara verilen tramvay seferleri ise otomobilin hat üzerinden kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA