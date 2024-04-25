Acı haber! Trafik kazası geçiren polis, sehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emrah BÜKE, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA