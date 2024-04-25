Havalimanındaki kahve yüzünden canından oluyordu

İspanyol basınının adını açıklamadığı ve bir havayolu şirketinde çalışan genç kadın Pazartesi günü, Mayorka'nın Palma kenti yakınlarında bulunan Son Sant Joan havaalanındaki otomattan bir kahve aldı.

BARDAĞIN İÇİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU





Kahveyi içtiği anda tadının tuhaf olduğunu fark eden kadın karton bardağın içindeki böcekleri görünce hayatının şokunu yaşadı. Böcekleri fark eder etmez otomatın ait olduğu şirketi aradı, şirket kadına kahvenin bedeli olan 50 cent'i geri ödeyeceğini söyledi.

Kısa süre sonra başı dönmeye başlayan kadın ardından bayıldı. Yüzü şişmeye başlayan kadın boğazı kapanarak nefes almakta zorlandı.

36 SAAT YOĞUN BAKIMDA KALDI





Anafilaktik şok geçirdiği açıklanan kadın 36 saat yoğun bakımda tutuldu Hastane yatağında konuşan genç kadın da en zor anları ilk müdahalesinin yapılıp yoğun bakım ünitesine alınırken yaşadığını anlattı: "O anda daha kötüleştim, başım çok ağrıyordu, vücudumun her yeri kasılıyordu."

Kaynak: Haber Merkezi