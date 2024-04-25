Otelde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangında otel hemen boşaltıldı.İlk belirlemelere göre yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.