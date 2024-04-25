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Otelde yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Hindistan'da bir otelde sabah saatlerinde bir yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybederken 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

2 yaşındaki çocuk yangında öldü mask
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Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Patna kentindeki Pal Otel'de  yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangında otel hemen boşaltıldı.İlk belirlemelere göre yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, oteldeki 45 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini ifade ederek, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Nis 2024 - 21:58 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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