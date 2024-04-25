Öğrenci servisi alev alev yandı

Öğrenci servis minibüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, yanan minibüsü sağ şeride çekerken, ihbarla Minibüsün içerisinde öğrenci olmaması olası bir faicayı önledi. Olay yerine gelen ekipler yangını ise kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı belirlendi.

Kaynak: DHA