Son dakika! Gemide yangın çıktı. Deniz trafiği çift yönlü kapatıldı

Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-3 romörkörleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre ise 1 personelin yaralandığı öğrenildi.Yaralı sahil güvenlik botu ile kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA