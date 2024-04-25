Ev ilanlarında deprem! Dev firma Alanya'daki durumu da raporladı

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan “sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü” Mart raporu, Alanya'daki düşüşün yabancı etkisini gösterirken Türkiye'nin konut piyasasındaki son durumu ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye genelinde reel konut satış fiyatlarındaki düşüş 9 aydır devam ediyor ve bu düşüş, üç büyük şehirde de gözlemleniyor.

ALANYA'DAKİ DÜŞÜŞTE YABANCI ETKİSİ

Bu ayki raporun özgün konu bölümünde Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yabancı göç ele alındı. Göçün kiralar üzerindeki etkileri Antalya ve Alanya'da incelendi. Analiz sonucunda göre önce yükselen daha sonra çekilen göç dalgasının Alanya'da kiraların zaman içinde çok farklı tepe noktalarına çıktığını ve ardından yine aynı sertlikte düştüğünü ortaya koydu. Alanya ve Antalya'da kira fiyatlarının yüksek hareketliliğinin piyasaya etkileri de masaya yatırıldı. Detaylı raporun yakında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

REEL SATIŞ FİYATLARINDAKİ AZALMA

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye genelindeki reel satış fiyatlarında son dokuz aydır düşüş gözlemleniyor. Mart ayında, ülke genelinde yıllık değişim oranı yüzde -14,1 olarak kaydedilirken, İstanbul'da yüzde -16,1 ve İzmir'de yüzde -13,6 olarak gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla Mart ayında, reel konut fiyat endeksi yüzde 3,2'lik enflasyon oranına karşın yalnızca yüzde 2,7 artış gösterdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ DURUM

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki reel konut fiyat endeksleri de düşüş trendini sürdürdü. Özellikle Ankara'da 2,4 puanlık bir azalma yaşanırken, İstanbul'da 1 puanlık düşüş gözlendi. İzmir'deki durum ise diğer iki büyükşehre göre biraz daha iyi; burada reel fiyatlar 0,2 puan artış gösterdi.

KONUT ARZI VE TALEBİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Konut arzında, özellikle İstanbul dışındaki iki büyükşehirde cüzi artışlar gözlemlendi. Ülke genelinde satılık konut ilan sayısı yüzde 1,5 artış gösterirken, İzmir'de yüzde 2,9, Ankara'da ise yüzde 1 artış yaşandı. Konut talebi ise genel olarak yavaşlama eğiliminde. Depremin etkileriyle sert düşüş gösteren konut talebi, son aylarda düşüş eğilimini sürdürdü.

KİRALIK KONUT PİYASASINDA ARZDA DÜŞÜŞ

Kiralık konut piyasasında ise arzda düşüş eğilimi devam ediyor. Türkiye genelinde ve üç büyük ilde kiralık konut ilan sayısı azalırken, Ocak 2024'te bu düşüşte bir duraklama gözlemlendi. Ancak Şubat ayında tekrar ilan sayılarında düşüş yaşandı. Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranı da negatif bölgede kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Karar