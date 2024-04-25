Yolcudan otobüs şöförüne bıçaklı saldırı!

Allahattin Oruç, yönetimindeki halk otobüsüyle seferini yaptığı sırada yolculardan Abdurrahman Ç., iddiaya göre güzergah dışına çıkmasını istedi. Oruç ise güzergahın dışına çıkamayacağını belirterek bu talebi reddetti. Çıkan tartışma sınasında Abdurrahman Ç., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Diğer yolcuların panik ve korku yaşadığı olayda Oruç boğazından ve kolundan yaralandı ve saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı.

Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oruç, “Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı.” dedi. Tedaviye alınan Oruç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA