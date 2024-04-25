- Ekonomi

Fahiş fiyatla mücadele bu kez çok sertleşiyor! Cezalar rekor seviyeye yükseldi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele için yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Taslak metinde para cezalarının 10 kat artırılması ve iş yeri kapatma gibi cezaların yer alması bekleniyor. Cezaların üst sınırı da 11 milyon liraya kadar yükseltilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da enflasyonla mücadele konusunda somut adımlar atılacağını belirtmişti.

Fahiş fiyatla mücadele bu kez çok sertleşiyor! Cezalar rekor seviyeye yükseldi mask
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Artan enflasyon ve hayat pahalılığı  Türkiye'nin bir numaralı gündemi olmayı sürdürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir" diye konuşmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılacak düzenlemelerle ilgili "Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" dedi. Çalışmalar kapsamında taslak metin hazırlanırken, para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Cezaların 10 kat artırılması beklenirken, iş yeri kapatma gibi cezalar da taslak metinde yer alıyor.

BAKAN BOLAT: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ DÜZENLEMELERLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Meslek Kuruluşları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 81 ilin esnaf birlikleri başkanlarıyla bir araya geldi.

Bolat, salgın, felaket ve savaş gibi durumlar ortaya çıktığında ekonomide fırsatçılık ve stokçuluk virüsünün hortladığını dile getirerek, bunlara karşı çok kararlı bir mücadele sergilediklerini söyledi. Bakanlık olarak güçlendirilmiş denetim ekipleriyle sürekli sahada çalıştıklarını ve bu hususta taviz vermeyeceklerini vurgulayan Bolat, "Fırsatçılara, stokçulara, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER

Söz konusu düzenlemelerle ilgili Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ile mücadele yasası için çalışmalara bir süre önce başladı.

PARA CEZALARI 10 KAT ARTIRILACAK

Çalışmalar kapsamında taslak metin hazırlanırken, düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.

Kanun teklifinde para cezalarının ciddi oranda artırılması bekleniyor. Ayrıca işyerinin kapatılması dahil birçok ağır ceza yer alıyor. Bakanlığın taslak metninde üst limit 350 bin lira olan cezaların 10 kat artırılması bulunuyor.

CEZALARIN ÜST SINIRI 11 MİLYON LİRAYA KADAR YÜKSELTİLECEK

Cezaların alt ve üst limitleri yeniden belirlenecek. Kulis bilgilerine göre cezaların üst sınırı 2 milyon liradan 11 milyon liraya yükseltilecek. 10 günlük iş yeri kapatma cezası da teklifte yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada konuya ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek."

Kaynak: Sondakika

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25 Nis 2024 - 19:27 - Ekonomi

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