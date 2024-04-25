Dinek az kalsın yanıyordu

ALANYA'NIN Dinek Mahallesi, Şehit İlyas Güzel Caddesi üzerinde bulunan trafoda patlama yaşandı. Oldukça eski bir trafo olduğunu belirten Dinek Mahallesi Muhtarı Murat Demir, elektrik tellerinin balkona yakın olduğu bir evde korkudan bayılan kadın olduğunu ve patlama sonucu çıkan kıvılcımın çalılık bir alanı tutuşturduğu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi