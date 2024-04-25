25 Nis 2024 - 18:46- Gündem G:

Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu

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Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde patlayan trafo paniğe neden oldu. Muhtar Murat Demir, bir vatandaşın korkudan bayıldığını ifade etti

Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu mask
Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu
Alanya'da o mahalle az kalsın yanıyordu
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ALANYA'NIN Dinek Mahallesi, Şehit İlyas Güzel Caddesi üzerinde bulunan trafoda patlama yaşandı. Oldukça eski bir trafo olduğunu belirten Dinek Mahallesi Muhtarı Murat Demir, elektrik tellerinin balkona yakın olduğu bir evde korkudan bayılan kadın olduğunu ve patlama sonucu çıkan kıvılcımın çalılık bir alanı tutuşturduğu dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Alanya, Kadın

25 Nis 2024 - 18:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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