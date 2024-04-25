Alanyaspor - İstanbulspor maçında düdük Metoğlu'nda olacak

TRENDYOL Süper Lig'in 34. haftasında görev yapacak hakemler bugün açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Corendon Alanyaspor'un 28 Nisan Pazar günü Oba Stadyumu'nda oynayacağı İstanbulspor maçında, Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu görev yapacak. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. Bu sezon Süper Lig'de 3, TFF 1. Lig'de 6 ve Türkiye Kupası'nda 3 maç yöneten Metoğlu, temsilcimiz Alanyaspor'un bugüne kadar hiç bir maçında görev yapmadı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi