Korkunç olay. Yol çöktü; araçlar içine düştü

Şişli Yeşilçimen Sokağı'nda yolda çökme meydana geldi. Park edilmiş bir otomobil ve minibüs çöken yolun içine düştü. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALANAN OLMADI

Ekiplerin çalışması sonucu 2 araçta düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA