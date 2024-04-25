25 Nis 2024 - 17:52- Ekonomi G:

Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD), 2024 yılının ilk çeyreği değerlendirme toplantısı yaptı. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, enflasyonun artmasıyla birlikte beyaz eşya fiyatlarında da artış olacağını belirterek ihtiyacı olan vatandaşların bir an önce alması yönünde uyarıda bulundu.

Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı mask
Çinliler beyaz eşyayı Türkiye’de üretecek
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD) 2024 yılı ilk çeyreğinin değerlendirmesini yapmak için basın toplantısı düzenlendi. Şişli’de özel bir otelde düzenlenen basın toplantısına, TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, TÜRKBESD Yöneyim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yavuz ve Semir Kuseyri katıldı. 

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "Türkiye beyaz eşya dünyası, ilk çeyreği iki yönlü geçirdi. İç pazarda yukarıya doğru, ihracatta ise aşağıya doğru. İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28’lik bir artış var. Aynı zamanda ihracata baktığımız zaman ise yaklaşık 5 puanlık bir küçülme gördük. Bu 5 puanlık küçülme aslında son birkaç çeyrektir devam eden trendin son aşaması oldu. Özellikle Avrupa pazarındaki küçülme, tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesi ve alışverişten soğuması yüksek ihracat hassasiyeti olan bizim sektörümüze, özellikle Avrupa ihracatı neredeyse yüzde 70’lere varan toplam ihracat içerisindeyse sektörleri ciddi etki etti. " dedi.

'FİYATLARDA ARTIŞ DEVAM EDECEK'

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beyaz eşya sektöründe hareketlilik yaşanmasının doğal olduğunu belirten Gökhan Sığın, enflasyonun yükselmesinden kaynaklı beyaz eşya fiyatlarının da ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade etti. Sığın, "Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da, kuru da takip ediyoruz. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların bir müddet daha eskisi kadar hızlı olmasa bile artarak devam edeceğini gösteriyor. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride hem taksit sayısında azalma sıkıntı yaşayabilirler ya da taksitler daha maliyetli hale gelebilir. Elbette fiyat artışları da olmaya devam edebilir. Çünkü malzeme fiyatları özellikle demir çelik ve petrol türevi gibi önemli satın alma hacmini oluşturan malzemelerin fiyatları uluslararası piyasalarda yabancı para biriminden oluşuyor.

Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı

'İHTİYACI OLAN BİR AN ÖNCE ALSIN'

Türk parasının değer kaybı buralarda direkt maliyeti haline geliyor. Bunlardan kendilerini korumak istiyorlarsa ihtiyaçlarını geciktirmesinler. Finans kurullarının yılsonu kurları ve yılın ortalama kurlarına yönelik beklentileri şu anda bulunduğumuz seviyeden yukarıda. Dolayısıyla bu hiç olmazsa yabancı paralı maliyetli malzemelerimizin pek çoğunda maliyetlerin zaman içerisinde bu şekilde artacağını gösteriyor. Diğer taraftan da taksit sayısından da bahsettim. Yani şu anda çok sınırlı sayıda banka sadece 9 taksit yapıyor. Pek çoğu yapmıyor diye gözlemliyoruz. Bu da zaten brim ödemelerini arttıran bir gerçek. Bunların ikisini bir araya koyduğumuz zaman bir an evvel ihtiyaçlarını gidersinler söylediğim gibi ihtiyaç ürünleri bunlar. Kimse evin ikinci buzdolabını almıyor, ikinci çamaşır makinesini almıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# Bir, etti, Son, türkiye, devam, ifade, yüzde, başkan yardımcısı

25 Nis 2024 - 17:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

400.000 TL’YE SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI! İşte detaylar! mask
400.000 TL’YE SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI! İşte detaylar!
Sıfır kilometre Volkswagen 628 bin lira: İkinci el arabadan ucuz sıfır araba mask
Sıfır kilometre Volkswagen 628 bin lira: İkinci el arabadan ucuz sıfır araba
ÖĞRENCİLERE 10.000 TL PARA ÖDÜLÜ ERKENE ÇEKİLDİ! Karne hediyesi müjdesi mask
ÖĞRENCİLERE 10.000 TL PARA ÖDÜLÜ ERKENE ÇEKİLDİ! Karne hediyesi müjdesi
Marketlerde yeni dönem resmen başladı: Artık etiketler böyle olacak! Bakanlık harekete geçti... mask
Marketlerde yeni dönem resmen başladı: Artık etiketler böyle olacak! Bakanlık harekete geçti...
THY tüm planlarını iptal etti: Uçuşlar olmayacak! mask
THY tüm planlarını iptal etti: Uçuşlar olmayacak!
EYT'liler için o kritik detay açıklandı: Merakla bekleniyordu mask
EYT'liler için o kritik detay açıklandı: Merakla bekleniyordu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber