Yeni evlenecek çiftlere uzmanından uyarı: Yeni artış geliyor; beklemeden alınmalı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayiciler Derneği (TÜRKBESD) 2024 yılı ilk çeyreğinin değerlendirmesini yapmak için basın toplantısı düzenlendi. Şişli’de özel bir otelde düzenlenen basın toplantısına, TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, TÜRKBESD Yöneyim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yavuz ve Semir Kuseyri katıldı.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "Türkiye beyaz eşya dünyası, ilk çeyreği iki yönlü geçirdi. İç pazarda yukarıya doğru, ihracatta ise aşağıya doğru. İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28’lik bir artış var. Aynı zamanda ihracata baktığımız zaman ise yaklaşık 5 puanlık bir küçülme gördük. Bu 5 puanlık küçülme aslında son birkaç çeyrektir devam eden trendin son aşaması oldu. Özellikle Avrupa pazarındaki küçülme, tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesi ve alışverişten soğuması yüksek ihracat hassasiyeti olan bizim sektörümüze, özellikle Avrupa ihracatı neredeyse yüzde 70’lere varan toplam ihracat içerisindeyse sektörleri ciddi etki etti. " dedi.

'FİYATLARDA ARTIŞ DEVAM EDECEK'

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla beyaz eşya sektöründe hareketlilik yaşanmasının doğal olduğunu belirten Gökhan Sığın, enflasyonun yükselmesinden kaynaklı beyaz eşya fiyatlarının da ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini ifade etti. Sığın, "Enflasyon hala yüksek. Türk parasının değer kaybı da, kuru da takip ediyoruz. Bunların her ikisi de maalesef fiyatların bir müddet daha eskisi kadar hızlı olmasa bile artarak devam edeceğini gösteriyor. İhtiyacı olan bir an evvel alsın ürünlerini. Çünkü ileride hem taksit sayısında azalma sıkıntı yaşayabilirler ya da taksitler daha maliyetli hale gelebilir. Elbette fiyat artışları da olmaya devam edebilir. Çünkü malzeme fiyatları özellikle demir çelik ve petrol türevi gibi önemli satın alma hacmini oluşturan malzemelerin fiyatları uluslararası piyasalarda yabancı para biriminden oluşuyor.

'İHTİYACI OLAN BİR AN ÖNCE ALSIN'

Türk parasının değer kaybı buralarda direkt maliyeti haline geliyor. Bunlardan kendilerini korumak istiyorlarsa ihtiyaçlarını geciktirmesinler. Finans kurullarının yılsonu kurları ve yılın ortalama kurlarına yönelik beklentileri şu anda bulunduğumuz seviyeden yukarıda. Dolayısıyla bu hiç olmazsa yabancı paralı maliyetli malzemelerimizin pek çoğunda maliyetlerin zaman içerisinde bu şekilde artacağını gösteriyor. Diğer taraftan da taksit sayısından da bahsettim. Yani şu anda çok sınırlı sayıda banka sadece 9 taksit yapıyor. Pek çoğu yapmıyor diye gözlemliyoruz. Bu da zaten brim ödemelerini arttıran bir gerçek. Bunların ikisini bir araya koyduğumuz zaman bir an evvel ihtiyaçlarını gidersinler söylediğim gibi ihtiyaç ürünleri bunlar. Kimse evin ikinci buzdolabını almıyor, ikinci çamaşır makinesini almıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA