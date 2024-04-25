Alanya Toptancı Hali'nde durgunluk

ALANYA Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, seçim öncesi dönemde mart ayının sonlarına doğru satışların durduğunu belirtti. Havaların ısınmasıyla ürün çeşitliliğinin artması sonucunda fiyatların düştüğünü ifade etti. Kaya, satışların bıçak gibi kesildiğini söyledi. Kaya, önümüzdeki günlerde otellerin açılmasıyla birlikte satışların artmasını umduklarını belirtti. Üreticilerin zor durumda olduğunu ve ilaç ile gübre fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ürün kalitesinin de düştüğünü dile getirdi. Kaya, devlet yetkililerinden çözüm beklediklerini ve çaresizlik içinde olduklarını vurguladı. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklama yapan Kaya, “Seçim arefesinde mart ayının sonlarına doğru satışlar durdu. Havaların ısınması ve ürün çeşitliliğinin artmasıyla birlikte fiyatlar düştü. Portakal 8-10 TL’ye satılmıyor. Limon 5-6 TL, Patlıcan 6 TL, salatalık 7-8 TL. Satışlar dibe vurdu. Adeta bıçak gibi kesildi. Fiyatlar düşmesine rağmen vatandaşlar alıp evine götüremiyor. Önümüzdeki günlerde otellerin açılmasıyla satışların artacağını umut ediyoruz. Üreticiler de zor durumda. İlaç ve gübre fiyatları çok yükseldi. Bu nedenle ürünlerde kalite de düştü. Çaresiz durumdayız. Devlet yetkililerinden çözüm istiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi