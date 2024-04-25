Hapisteki sosyal medya fenomeni bir deri bir kemik kaldı!

Geçtiğimiz kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, savcılık sorgularının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Posta Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Nihal Candan, tutukluluğunu protesto etmek amacıyla cezaevinde yemek yemeyi reddederek açlık grevine başladı.

ANOREKSİYAYA YAKALANDI

Nihal Candan'ın açlık grevi sonucu yeme alışkanlıklarının bozulduğu ve anoreksiya nervoza hastalığına yakalandığı iddia ediliyor. Kaynaklara göre, Nihal Candan'ın kilosu 37 kiloya kadar düştü ve psikolojik durumu ciddi şekilde etkilendi. Cezaevinde kaldığı süre zarfında sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve tedavi gördüğü bilgiler arasında.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA VE HASTANE SEVKİ TALEBİ

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, müvekkilinin durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" şeklinde konuştu. Avukat Ergün, Nihal Candan'ın sağlık durumunun acil müdahale gerektirdiğini ve derhal hastaneye sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.