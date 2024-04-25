Duruşma çıkışında olay. Dilan Polat'ın yakınları Banu Parlak'a saldırdı

Geçen yıl 1 Ekim’de, iddiaya göre Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirmesiyle Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine karar verdi. Duruşma sonrası Dilan Polat'ın yakınları, tepki gösterdikleri Banu Parlak'a tükürdü. Mahkemenin kararının ardından Banu Parlak'a tepki gösteren Dilan Polat’ın yakınları, Parlak’a bağırarak tükürdü. Parlak, Polat’ın yakınlarından şikayetçi oldu.

'KIZIMLA TEHDİT ALIYORUM'

İşlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Banu Parlak "Gerçekten çocuklar için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Mahkeme salonunda da kızlarını gördüm. Fakat benim de bir evladım var. Ben de onun arkasında durmak zorundayım. Ben de kendi çocuğumun güvenliğini düşünüyorum, can güvenliğinden endişe ediyorum. Duruşma sonrası yine kızımla tehdit edildim. Ben neden sürekli kızımla tehdit ediliyorum? Gerçekten artık bunu yaşamak istemiyorum. Ağızlarında resmen tükürüğü biriktirmişler. Anlık bir şey değil yani. Anlatabiliyor muyum? Sakızı çiğnemişler, çiğnemişler, tükürmüşler. Bu olay adliyenin polislerinin içerisinde oluyor. Bu nasıl bir cesaret? Bu nasıl bir özgüven gerçekten anlamanın imkanı yok" dedi.

Kaynak: DHA