İşte Bahçeli'nin kızdığı 2 olay: Videonun sırrı ortaya çıktı

Sosyal medya, dün akşamdan beri paylaştığı bir video nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Ferdi Tayfur'un bir şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı anlara ait videoyu paylaşan Bahçeli'nin o paylaşımının bir mesaj olup olmadığı merak edilmeye başlanmıştı. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, o video ve şarkıyla alakalı edindiği çok çarpıcı bilgileri paylaştı. Buna göre o paylaşımın nedeni de ortaya çıktı. Ortada iki konu var; Diyarbakır'da belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması ve AK Parti'nin oy oranının düşmesinin MHP'ye bağlanması. İşte detaylar...



Dicle Canova açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BAHÇELİ HER GÜN FIRSAT BULDUKÇA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR"

"Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı yer, Ankara'da bir spor kulübünün tesisleri. Öğrendiğime göre hemen her gün fırsat buldukça akşam üzeri yürüyüş yapıyor. Evinde düştüğü için kolu sargıya alınmıştı. Tamamen iyileştiği bilgisini edindim. Zaten dün yayınlanan görüntüde de kolunda artık sargı olmadığı görülüyor.

"O GÖRÜNTÜNÜN PAYLAŞILMASININ ANA NEDENİ İDDİALARI YALANLAMA AMAÇLI"

Aslında o görüntünün X'ten paylaşılmasının ana nedeni de TBMM'deki özel oturuma ve resepsiyona katılmaması sonrası, ' Sağlık durumu iyi değil, ameliyat olacak' iddialarını yalanlama amaçlı. Sağlıklı olduğunu o görsel ile vurguladı Devlet Bahçeli.

DİYARBAKIR'DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDAKİ TÜRK BAYRAĞININ KALDIRILMASINA TEPKİSİZLİĞE Mİ TEPKİ?

Ama bir de fonda kullanılan şarkı var. Ferdi Tayfur'un söylediği "Sensin" isimli parçası. Şarkının sitem dolu sözleri dikkat çekti. MHP kulislerinde nabız tuttum. Öncelikle şunu söyleyeyim; Devlet Bahçeli'nin TBMM 23 Nisan törenlerine katılmamasının da bu şarkı ile vermeye çalıştığı mesajın da kodları var. İki temel nedenden söz ediliyor. Birincisi DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Belediyesi'nde ilk icraatın belediye meclis salonundaki Türk bayrağının kaldırılması. MHP lideri buna çok tepkili. Bu duruma, karşısındaki tepkisizliğe bir tepki olarak Meclis'e gitmediği konuşuluyor. İlgililerin gereken tepkiyi göstermediği düşüncesi var MHP'de. Devlet Bahçeli bu konuda yaptığı açıklamada, 'Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı' ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak felakete çanak tutar uyarısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu tutumuna karşın ilgili konumda olanların güçlü ve net bir tavır koyamadığı ifade ediliyor.



'OY ORANINDAKİ GERİLEME MHP KAYNAKLI' SÖYLEMİNE Mİ TEPKİ?

İkinci neden ise yerel seçim sonrası gündeme getirilen bir söylem. AK Parti'nin seçimdeki oy oranı gerilemesinin MHP'den dolayı olduğuna ilişkin bir takım tespitler. Bu tespitler bazı eski AK Partili kurmaylarca da açıktan yapıldı. En son Fatih Erbakan, TBMM resepsiyonunda gazetecilere 'AK Parti'ye biz kaybettirmedik, bazı yerlerde MHP kaybettirdi' dedi. İşte bu söylem de MHP'de rahatsızlık yaratıyor. MHP'nin bakışı bunun aksine. Güç kazandırdığı yönünde ve varlığını iş birliğine dayandırdığı yaklaşımları topyekûn reddediliyor.



"KONUŞTUĞUM MHP KAYNAKLARI 'BİZ CUMHUR İTTİFAKI'NI BOZMAYIZ' MESAJINI NET ŞEKİLDE VERDİ"

Peki, tüm bunlar ittifakı olumsuz etkiler mi? Konuştuğum parti kaynakları 'Biz Cumhur İttifakı'nı bozmayız' mesajını net şekilde verdi. Ancak 'Bu söylemi dile getiren, böyle düşünenler buyursun ne yapıyorsa yapsın' diye de bir tepki var. Fakat dediğim gibi Cumhur İttifakı'nda bir sorun olmadığının altı çiziliyor. MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü diyaloğa da vurgu yapılarak, 'Buradan ittifak bozulmaz' mesajları veriliyor.



ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİNE TEPKİ VAR MI?

Diğer yandan yeni anayasa süreci ve 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel ile görüşecek olmasına tepki mi var?' sorusunu da MHP'li kaynaklara yönelttim. Bu konuda hiçbir rahatsızlık olmadığı ifade ediliyor. 'Anayasa toplumun genelini ilgilendiriyor. Hemen herkes görüşünü masaya koyar. Meclis'te her parti ile görüşülebilir. Bundan rahatsızlık duymak bir yana aksine memnun oluruz' mesajları verildi."