Şarampole yuvarlanan otomobil anne ve kızını ayırdı

Hayrettin Harman (29) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.

1 ÖLÜ; 2 YARALI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. . Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA