- Asayiş

Kan donduran olay! Öldürüp ailesine 'hayatına son verdi' dedi

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İstanbul Kartal'da lüks rezidansta müteahhit Ömer Öktem, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Öktem, cinayeti sorguda itiraf etti.

Kan donduran olay! Öldürüp ailesine 'hayatına son verdi' dedi mask
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İstanbul'da kan donduran olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile vurarak öldürdü. 47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Kartal Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğu gördü. Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu.

CİNAYETİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 8 yıldır imam nikahlı olduklarını iddia eden Öktem daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti. Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

Kaynak: DHA

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25 Nis 2024 - 16:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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