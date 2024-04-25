Dilan Polat'ın duruşmasında arbede: Tekme tokat birbirlerine girdiler

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanması davasında Polat çiftçi hakim karşısına çıktı. Mahkeme savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İddialara göre duruşma sonrası Dilan Polat'ın yakınları Banu Parlak'a saldırıda bulundu.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in duruşmadan bildirdiği detaylar dikkat çekti. Mahkeme savunmaların ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Erdinç duruşma sonrası için "Dilan Polat’ın yakınlarından biri duruşma çıkışı Banu Parlak’ın yüzüne yönelik saldırı düzenledi" dedi.
Ancak gazeteci daha fazla detay vermedi. Şükran Polat ise saldırı olmadığını yüzüne tükürüldüğünü yazdı.
Dilan Polat'ın duruşma salonunda kızının adını söyleyerek ağlaması da gündem oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.