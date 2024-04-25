- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da ev sahipleri şimdi yandı: Yarım milyon cezası var

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Uzun zamandır devam eden tartışmaların ardından turizm amaçlı kiralanan evler için yeni düzenleme Meclisten geçti. Buna göre gerekli belgeleri almayan ve yeterliliği olmayan ev sahipleri evlerini kısa süreli turizm amaçlı kiraya verirse 500 bin liraya kadar cezalarla karşılaşacak.

Antalya ve Alanya'da ev sahipleri şimdi yandı: Yarım milyon cezası var mask
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Ajanslara son dakika notu ile düşülen haberde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin düzenlemeyi kabul ettiği bildirildi.

İZİN BELGESİ OLMAYAN LARA BÜYÜK CEZALAR

Buna göre, Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde izin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.

TANINAN SÜRE İÇİNDE TAMAMLANMAZSA CEZALAR KATLANACAK

Bu ceza, izin belgesi alınmaksızın faaliyete devam edilmesi durumunda 500 bin liraya kadar çıkarılacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında bir milyon lira idari para cezası verilecek. Düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

AMAÇ KAYIT DIŞI EKONOMİYİ KONTROL ALTINA ALMAK

Etki analizinin yapıldığı teklifte, Türkiye genelindeki ilanlarda belirtilen günlük kira ortalaması sorgusunda Eylül 2023 tarihi için 3 bin 586 lira rakamına ulaşıldığı belirtildi. Bu bağlamda 80 bin konutun 6 aylık (180 gün) kiralandığı varsayıldığında yıllık 51 milyar 638 milyon 400 bin liralık bir kazancın kayıt dışı ve vergisiz bir şekilde edinildiği görüldü.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN LİTA NAKİT

Komisyon, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de kabul etti. Bu ödeme, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan emeklilere yapılacak. 1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

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25 Nis 2024 - 15:53 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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