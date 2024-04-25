Alanya’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kaza Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ö.B. (49) yolun karşısına geçmek istediği esnada, S.R.U (31) idaresindeki 07 E 4235 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.B’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.