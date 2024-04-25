Feci olay! Üzerine inşaat demiri düşen işçi öldü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde villa inşaatında çalışan demir ustası Abdurrahman Ateş (43), iş makinesiyle taşınan inşaat demirlerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi yakınlarındaki bir villa inşaatında meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen operatörün iş makinesinin kovasıyla taşıdığı demirler, temel çalışmaları sırasında çalışan demir ustası Abdurrahman Ateş’in üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ateş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, kepçe operatörü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA