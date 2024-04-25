25 Nis 2024 - 15:21- Gündem G:

16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir kız tartışmanın ardından emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla 21 yaşındaki ağabeyini vurarak öldürdü.

16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Ruşe Sina Taphasan (21), tartıştığı kız kardeşi E.T.T. (16) tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi. E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina Taphasan arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır Taphasan'ın beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina Taphasan, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Taphasan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

Ruşen Sina Taphasan’ın cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii’nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

# beylik tabanca, ağabey, kız kardeş, tartışma, Polis, sağlık, etti

25 Nis 2024 - 15:21 DHA Kahramanmaraş- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde DAEŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı mask
Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde DAEŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Polis denetimi sırasında sinir krizi geçirdi! Motosikletini cayır cayır yaktı mask
Polis denetimi sırasında sinir krizi geçirdi! Motosikletini cayır cayır yaktı
Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi mask
Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi
Otomobiline çarpıp kaçan motokuryeyi takip etti! Tornavida ile öldürüldü mask
Otomobiline çarpıp kaçan motokuryeyi takip etti! Tornavida ile öldürüldü
Grev nedeniyle THY-Fransa seferleri iptal mask
Grev nedeniyle THY-Fransa seferleri iptal
Aydoğan Ailesi'nin acı günü mask
Aydoğan Ailesi'nin acı günü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber