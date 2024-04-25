Oyuncu Tuvana Türkay hastanelik oldu

Bir süredir "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" adlı dizide rol alan Tuvana Türkay, sevenlerini korkuttu. Hastaneye kaldırılan ünlü isim, hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı.

"BİRAZ TOPARLAYINCA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"

33 yaşındaki ünlü oyuncu "Damar sağlığınıza dikat edin, ihmail etmeyin, ciddiye alın ve kontrol ettirin sevgiler. Biraz toparlayınca sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğdu. Oyunculuk kariyerine "Ayrılık" dizisiyle başlayan ünlü isim, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü isim, son dönemde "Kağıt Ev", "Yasak Elma" gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

Kaynak: NTV