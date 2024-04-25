Miras yolu ile tapu alanlara kötü haber: 50 yıl sonra bile tapunuz elinizden alınabilir

Ülkemizde Anne ve babasından ya da başka aile üyelerinden birinden kalan ve miras yolu ile elde edilen tapularınıza mahkeme el koyabilir.

MİRAS DAVALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Mahkemelerde görülen davaların önemli bir bölümünü miras tartışmaları oluşturuyor. Anlaşmazlıkları çözmek için de belirli zamanlarda miras hukukunda yapılan düzenlemeler dikkat çekiyor. Zamanaşımı olmayan bu davalarda eşit bölüşülmeyen taşınmaz varsa elinizdekini kaybedebilirsiniz

EŞİT DAĞITILMAYAN MİRAS BÜYÜK SORUN

Ekonomim'de yer alan habere göre, birçok ebeveyn, çocukları ile olan farklı ilişkilerini miras kararlarına da yansıtıyor ve mal varlıklarını evlatları arasında farklı oranlarda paylaştırıyor.

YENİ UYGULAMAYA GİDİLİYOR

Bu konuya ilişkin son yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte miras hukukunda yeni uygulamalara gidilirken, taşınmazlarını çocukları arasında eşit pay etmeyen anne ve babalar için dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

EBEVEYN İSTEDİĞİNE VEREBİLİR

Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler kendilerine ait olan mülklerin tapusunu, istedikleri evlatlarına devredebilme hakkına sahip. Bu nedenle bir anne ya da babanın, evlatlarının arasında eşit olmayacak şekilde pay dağılımı yapmasına kanuni bir engel bulunmamakta.

ÖLÜMDEN SONRA İŞLER DEĞİŞİYOR

Ancak, söz konusu mülkleri miras bırakan anne ya da babanın vefatından sonra durumlar değişiyor. Bu tür miras davalarında zamanaşımı olmaması nedeniyle, söz konusu devir işleminin üzerinden uzun süre geçmiş olsa da anne ya da babanın vefatı halinde miras, yeniden tüm kardeşler arasında eşit bölüşülmek zorunda.

KARDEŞLERE EŞİ,T PAY VERİLMEZSE İŞLER BOZULUYOR

Bu nedenle söz konusu uygulamadan kaçmak için bazı evlatlar, anne ya da babaları hayattayken üzerlerine aldıkları taşınmazları satma yoluna gidebiliyor. Böyle bir durumda ise vefat sonrasında mahkeme, satıştan elde edilen gelirden kardeşlere herhangi bir pay verilmesini öngörmemekte.

BİR DAVA AÇILMASI YETERLİ OLUYOR

Taşınmazları devir eden kişinin vefat etmesi halinde kardeşler dava açarak kendi paylarını geri alma hakkına sahip.

Devir işleminin üzerinden 50 yıl dahi geçmiş olsa, bu tür davalara zamanaşımı uygulanmaması nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen evlat, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak miras hakkını geri alabiliyor.

Kaynak: ekonomim