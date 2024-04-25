25 Nis 2024 - 14:06- Magazin G:

İbrahim Tatlıses'in torunu ameliyata alındı! Gelini Yasemin Şefkatli dua istedi

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İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinin ikiz bebekleri geçtiğimiz aylarda dünyaya geldi. İkizlerden kalbinde sorun olan İbrahim Ayel, ikinci kez ameliyata alındı.

İbrahim Tatlıses'in torunu ameliyata alındı! Gelini Yasemin Şefkatli dua istedi mask
İbrahim Tatlıses'in torunu ameliyata alındı! Gelini Yasemin Şefkatli dua istedi
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Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.

İkiz bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

'KALP SORUNUNU BİLİYORDUK'

Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli "Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini duyurmuştu. Oğlunun ikinci ameliyata alındığını duyuran Şefkatli, takipçilerinden dua istedi.

İbrahim Tatlıses'in torunu ameliyata alındı! Gelini Yasemin Şefkatli dua istedi

İKİNCİ AMELİYATI BAŞLADI

Şefkatli, "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

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25 Nis 2024 - 14:06 - Magazin

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