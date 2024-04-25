25 Nis 2024 - 13:05- Magazin G:

Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...

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Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu.

Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce... mask
Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...
Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...
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Örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan  sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın azmettirdiği iddia edilen, güzellik merkezi kurşunlanması olayına ilişkin açılan dava görülüyor. Güzellik merkezinin sahibi fenomen Banu Parlak, 11 sanıklı davayı takip etmek için adliyeye geldi.

Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...

CEZAEVİNDEN GETİRİLDİLER

Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirildi. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Dilan ve Engin Polat’ın kızı Nilda Polat, Engin Polat’ın kız kardeşi Kübra Uzun duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...

AYLIK GELİRİ DİKKAT ÇEKTİ

Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinde Engin Polat, mesleğinin sorulması üzerine ‘Serbest meslek’ şeklinde cevap verdi. Mahkeme hakiminin nasıl bir serbest meslek demesi üzerine Polat, ‘Kozmetik şirketlerim var’ yanıtını verdi. Aylık gelirinin sorulması üzerine ise Engin Polat aylık 200 bin lira geliri olduğunu söyledi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT EL ELE

Dilan Polat, Engin Polat’ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra duruşma salonuna getirildi. Duruşmaya katılan Dilan Polat’ın beyaz tişört üstüne siyah bir takım giydiği görüldü. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la göz göze geldiği an gözyaşlarına boğuldu. Yan yana geldikleri an çift el ele tutuştu.


KIZINA DOKUNMAK İSTEDİ...

Dilan Polat, Engin Polat’ın elini öptü birkaç dakika sonra ise Dilan Polat sandalyeye oturtuldu. Dilan Polat kızı Nilda’ya dokunmak istedi, ‘Kızım seni çok seviyorum’ dedi. Hakim temas etmenin yasak olduğunu söyledi. Dilan Polat aylık gelirinin sorulması üzerine '200 bin lira' yanıtını verdi.

Olay sonrası yürütülen soruşturma tamamlanmış Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Dilan, Engin ve Sezgin Polat için ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Daltonlar çetesi liderleri olarak bilinen firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batin Can Gökdemir’in de ayrı ayrı 23 yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Polat savunma yapmak istediğini belirterek, "Ben Banu Parlak'ı tanırım kendisi 6 yıllık arkadaşım olur. Zaman zaman küsüp barıştığımız dönemler oluyordu.Kendisi güzellik merkezi açmadan önce hergün düzenli olarak görüşürdük. Merkezime gelip işlem yaptırırdı. İş yeri kurşunlanmadan 1 önce hafta önce benden işi için yardım ve destek istedi. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra kendisinin haberlerde can güvenliği olmadığını bundan bizim sorumlu olduğumuza dair paylaşımlarını gördüm. Bu zamana kadar hiçbir sorunumuz yoktu. İşyerinin kurşunlandığını da basından ve sosyal medyadan öğrendim. Yargılandığımız kişileri de tanımıyorum. Hatta bu Daltonlar çetesi beni ve eşimi tehdit etmişti, bunlarla alakalı mesajlar da mevcut.

Dilan Polat duruşma salonunda kendine hakim olamadı! Eşini ve kızını görünce...

'SENİN NAMUSUNU ELİNDEN ALACAĞIM...'

Hatta Can Dalton 'Senin namusunu elinden alacağım' diye eşime tehdit mesajları yollamıştı. Bizi tehdit eden şahıslarla neden aynı dosyadayız bilmiyorum. Bizim Gürcistan ile hiçbir bağlantımız yok. Ben hamileyken bir kere gezmek için gitmiştim. Bir kere de Rize şubemizin açılışında çalışanlarımız avukatlarımızla hep birlikte gezmek için gitmiştik. Dosyada tanık olarak dinlenen Halil İbrahim Kalkan'ı tanımıyorum hayatımda hiç görmedim. Sadece şunu biliyorum. Eşimden kayınpederimden alacağı olduğunu söyleyerek tehdit ettiğini biliyorum. Ben sosyal medyada fazla ön planda olan biriyim. Maddi durumumuzun iyi olması dolayısıyla bizden haraç kesmek istediğini düşünüyorum. Hatta Pendik şubemize giderek bu şube benim tabelaları indirin demişliği bile vardır. Çalışanlarımı da tehdit etmiştir. Benim Banu Parlak ile bir husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlayamıyorum. Dosyada aile üyelerim hariç hiçkimseyi tanımıyorum. O dönemde bana sosyal medya üzerinden iftiralar atılmaktaydı. Bana herkes bir saldırı halindeydi. Kafam çok karışıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum. İddianamede bahsedilen videonun direk bir muhattabı yoktu. Genel olarak paylaşmıştım" dedi.

Kaynak: MYNET

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25 Nis 2024 - 13:05 - Magazin

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