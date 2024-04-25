Junes doğuştan Alanyasporlu oldu

Aliti'nin eşi Monitiela, Anatolia Hospital'da geçirdiği başarılı bir operasyonun ardından erkek bebek dünyaya getirdi. Alanya'da doğan ve doğuştan Alanyasporlu olan Kosovalı çiftin bebekleri, genç çifti ve sevenlerini sevince boğdu. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Fidan Aliti'nin eşi Merioneta Aliti, Anatolia Hospital Alanya'da bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aliti çifti bebeklerine Junes adını verdi. Futbolcumuz Fidan Aliti ve eşini tebrik eder, Junes'e sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." Cemali AYDINOĞLU