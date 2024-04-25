25 Nis 2024 - 11:48- Gündem G:

Alanya’da kadınların tercihi ‘ButikGEz’

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Alanya’da 2022 yılında açılan ‘ButikGez’ kadın giyim mağazası, önde gelen kadın giyim markaları ve yenilenen yüzüyle Alanyalı kadınlara hizmet veriyor.

Alanya’da kadınların tercihi ‘ButikGEz’ mask
Alanya’da kadınların tercihi ‘ButikGEz’
Alanya’da kadınların tercihi ‘ButikGEz’
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Giyim sektörüne 50 yıldır hizmet veren Doğan Gerekçi, ‘ButikGez’ mağazasıyla 2022 yılından bu yana Alanya’da kadın giyiminde fark yaratmaya devam ediyor. Yenilenen yüzüyle Alanyalı kadınların tercih ettiği ‘ButikGez’ mağazası Türkiye’de kadın giyimin öncü markalarından olan Ekol ve On triko gibi markaları da Alanyalı kadınlarla buluşturuyor. Tesettür giyimi de bünyesinde barındıran ‘ButikGez’ indirimleriyle de enflasyona meydan okuyor. Mağaza hakkında açıklamalarda bulunan ‘ButikGez’ sahibi Doğan Gerekçi, “Yaklaşık 50 yıldır bu sektörde emek verdik. Bu mağazamız 2022 yılında açılan bir mağaza. Ancak bugüne kadar çok üstüne eğilememiştik. Güzel bir mağaza, içindeki ürünler de yeteri sayıda vardı ama bugün gerçek anlamda her tesettür hem de diğer hanımefendilere hizmet edebilecek, her türlü markanın olduğu bir mağaza konseptine dönüştürdük. 20-25 gün öncesine kadar her şeyimizi tamamladık. Ve bayram öncesi hizmete girdik. Doğru yolda yürüdüğümüzün farkındayız. Bugünden sonra daha da geliştireceğiz. Mağazamızdaki ürün çeşidini çoğaltacağız. Bunun paralelinde istediğimiz şey Alanyalı hanımlara iyi hizmet verebilecek bir yer yaratmak” dedi.

‘EN İYİ MARKALARI BARINDIRIYORUZ’

Türkiye’nin en iyi kadın giyim markalarını bulundurduklarını belirten Gerekçi, “Ürünler anlamında kadın grubu olarak her şey var. Tesettürde de bir grubumuz var. Diğer taraftan baktığımızda mağazamızda Ekol ve On triko gibi Türkiye’de kadın giyimin en iyi markalarından oluşan bir çeşit var. Bunların içinde en doğru olanını seçmeye gayret ediyorum. Tesettür ürünlerini denemek isteyen kadınların kendilerini daha rahat hissedebilecekleri özel bir alanımız da mevcut” diye konuştu

‘ESKİ SEZON ÜRÜNLERİN TAMAMINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Eski sezon ürünlerinde indirim olduğunu söyleyen Gerekçi, “Eski sezon ürünlerimizin tamamında şuan yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Yeni sezonda toplu alışverişlerde insiyatif kullanarak indirim yapabiliyoruz. Alanyalı hanım efendiler iyi giyinmeyi biliyorlar. Biz de onlara hizmet vermekten keyif duyuyoruz” ifadelerini kullandı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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25 Nis 2024 - 11:48 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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