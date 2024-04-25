Manavgat'ta korkunç olay: Kanser hastası kadın vuruldu mu, kendi canına mı kıydı

Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve 112 Sağlık ekipleri, Doğançam Mahallesi'ndeki bağ evinde 52 yaşındaki Fatma D.’yi tüfekle vurulmuş halde buldu.

EŞİYLE BİRLİKTE HAYVANCILIK YAPIYORDU

Eşiyle birlikte hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren, hayvan ağılının bulunduğu yerde bağ evinde yaşayan Fatma D.’nin beynindeki tümör yüzünden kanser tedavisi gördüğü bildirildi.

KENDİ CANINA KIYDIĞI İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Fatma D.’nin cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Fatma D.’nin tüfekle kendi canına kıyması ihtimali üzerinde duruluyor.