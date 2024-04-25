Alanya Belediyesi ve ALKÜ arasında sanat köprüsü kuruldu

Öğrencilerin sanatla tanışması, sahne tozu yutması ve ilgisinin artırılması maksadıyla “Sen de Sahnedeki Yerini Al” isimli proje kapsamında Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından hazırlanan “Yeşilçam” adlı tiyatro gösterisi ilk kez sahnelendi. 2 perdeden oluşan komedi türündeki oyunun ilk gösterimine Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılınç, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALKÜ SKS Daire Başkanı Hasan Uyaroğlu, ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocak, Alanya İlçe Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

Yönetmenliğini Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları Nilay Kara Kaya ve Emir Burak Kaya’nın yaptığı Uğur Saatçi’nin kaleme aldığı oyun, Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun izleyiciler tarafından kahkahalarla takip edildi ve ayakta alkışlandı.

Gösterinin sonunda oyunculara tek tek çiçek sunuldu. ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu bir konuşma gerçekleştirerek üniversite ile ortaklaşa düzenlediği bu proje için ve öğrencileri tiyatro sahnesi ile tanıştırdığı için Alanya Belediyesi’ne teşekkür etti.

BAŞKAN VEKİLİ KOÇAK’TAN ÖĞRENCİLERE VE AİLELERİNE TEŞEKKÜR

Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ise konuşmasında, “Alanya Belediyesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi arasında sanat köprüsü kuran mesai arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu sahnenin tozunu yutmuş, Tiyatro Müdürlüğünün kurucularından birisi olarak söylüyorum. Ortada çok büyük bir emek var. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese, başta amatör ruhla sahne alan değerli öğrencilerimize ve sanata destek olan sevgili ailelerine teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi Sorumlusu Aksen Uçaner’e, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak da gösterinin yönetmenleri Nilay Kara Kaya ve Emir Burak Kaya’ya teşekkür plaketi takdim etti.

‘Yeşilçam’ oyunu 25 Nisan Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’de Alanya Kültür Merkezi’nde ikinci kez ücretsiz olarak sahne alacak.