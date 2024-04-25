400.000 TL’YE SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI! İşte detaylar!

Devletin sağladığı ÖTV indirimi sayesinde, 400 bin TL’ye kadar olan sıfır otomobiller artık daha erişilebilir hale geldi. Özellikle yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler için sunulan bu avantajlar, Fiat Egea modellerinde de kendini gösteriyor. İşte, ÖTV indirimli Fiat Egea modelleri ve fiyatları:

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: 400 bin 416 lira

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 438 bin 842 lira

ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Cross Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 593 bin 472 lira

Bu fiyatlar, engelli vatandaşlar için sunulan avantajlarla birlikte oldukça çekici bir seçenek haline geliyor. ÖTV indirimli otomobil fiyatlarından yararlanmak isteyenlerin, detaylı bir şekilde araştırma yaparak en uygun seçeneği bulmaları önemlidir.