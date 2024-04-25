400.000 TL’YE SIFIR ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI! İşte detaylar!

Devletin sağladığı ÖTV indirimi sayesinde, 400 bin TL’ye kadar olan sıfır otomobiller artık daha erişilebilir hale geldi. Özellikle yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler için sunulan bu avantajlar, Fiat Egea modellerinde de kendini gösteriyor. İşte, ÖTV indirimli Fiat Egea modelleri ve fiyatları:
ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP: 400 bin 416 lira
ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 438 bin 842 lira
ÖTV indirimli 2024 Model Fiat Egea Cross Wagon Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 593 bin 472 lira
Bu fiyatlar, engelli vatandaşlar için sunulan avantajlarla birlikte oldukça çekici bir seçenek haline geliyor. ÖTV indirimli otomobil fiyatlarından yararlanmak isteyenlerin, detaylı bir şekilde araştırma yaparak en uygun seçeneği bulmaları önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.