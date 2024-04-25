25 Nis 2024 - 10:37- Magazin G:

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı

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Fenomen dizi Gönül Dağı'nın setinde taciz skandalı yaşandı. İki kadın çalışan arasında geçen taciz davası karar bağlandı.

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı mask
Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı
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TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz ağustos ayında taciz skandalı davası ile gündeme gelmişti. 31 Ağustos 2023'te gerçekleşen olayda set ekibinden iki kadın arasında geçen taciz olayı yargıya taşınmıştı.

Gönül Dağı setinde yaşanan ve yargıya taşınan taciz davası sonuçlandı. Saç Asistanı Zeynep Çetinkaya’nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek hakkında karar verildi.

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığında göre; Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu. Mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özbek 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse cezası infaz edilecek.

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı

SİNEMA TV SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı “Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi. Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada “Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Gönül Dağı’ isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya (21) aynı dizinin setinde Make UP Şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır. Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya’ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek’i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya’nın Yanındayız!”

Kaynak: KARAR

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25 Nis 2024 - 10:37 - Magazin

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