Sıfır kilometre Volkswagen 628 bin lira: İkinci el arabadan ucuz sıfır araba

Otomobil sektöründe yaşanan hareketlilik, sıfır araç alacakları sevindirecek nitelikte. Firmaların ÖTV’siz satışlarıyla piyasaya canlılık getirmeye çalıştığı bir dönemde Volkswagen Polo’nun bu cazip fiyatı dikkat çekiyor.

ÖTV’siz Satışlar Nasıl Gerçekleşiyor?

Otomobil alacaklar için ÖTV’siz satışlar, belirli koşulların sağlanmasıyla mümkün oluyor. En önemli şartlardan biri, alıcıların en az yüzde 90 ve üzeri engelli olması gerekiyor. Bu koşullar karşılandığında ÖTV’siz satış imkanı doğuyor.

Volkswagen Polo’da ÖTV’siz Fiyatlar

Volkswagen’un popüler modeli Polo, ÖTV muafiyetiyle 1.109.000 TL fiyatla satılıyor. Ancak ÖTV’siz satışlarla bu fiyatı 628.000 TL’ye kadar düşürebilirsiniz. Taşıt kredisi desteğiyle de bu fırsattan kolayca yararlanabilirsiniz.

Bu fırsatla Volkswagen Polo’yu uygun fiyatla satın almak isteyenler için ideal bir seçenek sunulmuş oluyor. Araç alırken detaylı bilgi ve avantajları değerlendirmek önemli.