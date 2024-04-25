ÖĞRENCİLERE 10.000 TL PARA ÖDÜLÜ ERKENE ÇEKİLDİ! Karne hediyesi müjdesi

MEB’in açıklamasına göre, okulların kapanış tarihi ile Kurban Bayramı arasındaki kısa süre nedeniyle karne ödülleri önceden verilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son ders zili 14 Haziran 2024 Cuma günü çalacak ve karne töreni gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce takdir ve teşekkür alan öğrencilerin hesaplarına 10.000 TL para ödülü yatırılacak.

Başarı Teşvik Programı 2024 Başvuru ve Detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında, başarılı öğrencilere verilecek para ödülü belirlendi. Asgari ücretin yüzde 60’ına kadar ödeme yapılacak ve bu rakam 10.201 TL’ye denk geliyor.

Öğrenciler, başvuru yapmadan sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilecek ve başarılı olanlar ödüllendirilecek. Programa dahil olan öğrenciler, ödemelerin yapılacağı tarihlerde hesaplarına paralarını alabilecekler.