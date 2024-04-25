Bülent Şakrak ile sevgilisi konserde aşka geldi

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift yeni aşka da yelken açtı.

Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından Bülent

Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı.

Oyuncu ve menajer Esra Akpınar bu iddiaları yalanlarken aşk da dolu dizgin devam ediyor.

Zeynep Bastık'ın konserine giden taze aşıklar son dönemin hit şarkısı 'Lan' eşliğinde kameralara yakalandı.

BÜLENT ŞAKRAK ÖPERKEN KAMERAYA YAKALANDI

Bülent Şakrak şarkı sırasında aşka geldi ve sevgilisini öptü. O anlar sosyal medyada da hemen yorum yağmuruna tutuldu.

Şakrak'ı görenler "O aşk kuşu", "Vay romantik abim", "Aşka gelmiş be", "Zeynep'in Lan'ı onu da aşka getirtmiş" yorumlarında bulundu.

Kaynak: MYNET