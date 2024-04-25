Bülent Şakrak ile sevgilisi konserde aşka geldi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz yaz tek celsede bitmişti. Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşadıkları dönemde terapilere bile giden çift yeni aşka da yelken açtı.
Ceyda Düvenci'nin Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladığının ortaya çıkmasının hemen ardından Bülent
Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği yönündeki ihanet haberleri hızla yayıldı.
Oyuncu ve menajer Esra Akpınar bu iddiaları yalanlarken aşk da dolu dizgin devam ediyor.
Zeynep Bastık'ın konserine giden taze aşıklar son dönemin hit şarkısı 'Lan' eşliğinde kameralara yakalandı.
BÜLENT ŞAKRAK ÖPERKEN KAMERAYA YAKALANDI
Bülent Şakrak şarkı sırasında aşka geldi ve sevgilisini öptü. O anlar sosyal medyada da hemen yorum yağmuruna tutuldu.
Şakrak'ı görenler "O aşk kuşu", "Vay romantik abim", "Aşka gelmiş be", "Zeynep'in Lan'ı onu da aşka getirtmiş" yorumlarında bulundu.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.