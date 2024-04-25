Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum'

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında ‘suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

SEÇİL ERZAN İLE BİRLİKTE KALIYORLAR

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan kardeşler de Dilan Polat gibi cezaevinde psikolojik sorunlar yaşıyor. Daha önce de anoreksiya olduğunu açıklayan ve tedavi olduğunu söyleyen Nihal Candan cezaevini protesto için yemek yememeye başladı ve 37 kiloya kadar düştü.

'Anoreksiya nevroza' olan Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

ANNE VE BABASI ENDİŞELİ

Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

İki kardeşin koğuş arkadaşının bankacı Seçil Erzan olması da gözlerden kaçmadı. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi ' yüksek kâr vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: MYNET