25 Nis 2024 - 08:59- Magazin G:

Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum'

ABONE OL Google News Sayfamız

Cezaevinde olan Candan kardeşlerden Nihal Candan'ın yemek yemediği için 37 kiloya düştüğü ve psikolojinin bozulduğu avukatları açıkladı.

Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum' mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında ‘suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

SEÇİL ERZAN İLE BİRLİKTE KALIYORLAR

Seçil Erzan ile aynı koğuşta kalan Candan kardeşler de Dilan Polat gibi cezaevinde psikolojik sorunlar yaşıyor. Daha önce de anoreksiya olduğunu açıklayan ve tedavi olduğunu söyleyen Nihal Candan cezaevini protesto için yemek yememeye başladı ve 37 kiloya kadar düştü.

'Anoreksiya nevroza' olan Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum'

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.

ANNE VE BABASI ENDİŞELİ

Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu.

İki kardeşin koğuş arkadaşının bankacı Seçil Erzan olması da gözlerden kaçmadı. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi ' yüksek kâr vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: MYNET

# Cezaevi, candan kardeşler, açıklama, Sosyal, Bir, başladı, Yüksek

25 Nis 2024 - 08:59 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki... mask
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki...
Ferdi Tayfur'un kızına mahkemeden kötü haber mask
Ferdi Tayfur'un kızına mahkemeden kötü haber
Bir dizi daha final yapıyor mask
Bir dizi daha final yapıyor
Demet Akalın kiracısıyla birbirine girdi! "Sen kimsin? Ev benim..." mask
Demet Akalın kiracısıyla birbirine girdi! "Sen kimsin? Ev benim..."
Cem Yılmaz'a doğum günü hediyesi 'yıldız' alındı mask
Cem Yılmaz'a doğum günü hediyesi 'yıldız' alındı
İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor mask
İnci Taneleri'ne bomba transfer: Yeni dans geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber