Akaryakıt'ta dev indirim! İşte güncel fiyatlar

Motorin ve benzin fiyatları brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. Araç sahipleri ‘bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ diye araştırırken akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Bu kapsamda en son 21 Mart’ta değişen mazot fiyatına indirim geldi. İşte il il güncel benzin-motorin fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda fiyatlar değişmezken herhangi bir indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.

25 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 43,58 TL

Motorin: 40,97 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 44,46 TL

Motorin fiyatı: 41,87 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 44,72 TL

Motorin fiyatı: 42,12 TL

Kaynak: MYNET