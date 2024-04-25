25 Nis 2024 - 08:27- Gündem G:

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde DAEŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı

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DEAŞ terör örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen “Bozdoğan-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya ise terörle mücadeleye devam mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya açıkladı! 7 ilde DAEŞ operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik “Bozdoğan-29” operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da ise 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken 1 Haziran 2023 - 22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalanırken bunlardan 718’i tutuklandı. 566’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

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25 Nis 2024 - 08:27 DHA Ankara- Gündem

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