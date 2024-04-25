Polis denetimi sırasında sinir krizi geçirdi! Motosikletini cayır cayır yaktı

Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi. Ekiplere mukavemet de gösteren kişi, güçlükle gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, saat 02.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 VEJ 09 plakalı motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi. Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.