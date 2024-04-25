Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı

Survivor All Star'da stresli ve mücadele dolu günler sürüyor. Damla Can ve Merve Aydın'ın ilk turlarda eleme adayı olmaktan kurtulmasıyla birlikte final düellosuna kalan isimler Aleyna ve Berna oldu.
Aleyna ve Berna'nın düellosunda Aleyna yarışmayı önde bitirdi ve elenmekten kurtuldu. Aleyna yenince "En sevmediğine hazmedilerek yenilmek nasıl bir duygu?" deyince Berna çok sinirlendi.
Berna "Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim" deyince Aleyna ise "Kes" diye yanıt verdi ve kavga alevlendi. Aleyna "Sen çok saygısızsın" dedi ve ikili birbirinin üzerine yürüdü.
Berna Aleyna'yı itti ve Aleyna yere düştü. Ayağa kalkan Aleyna'yı ise Yunus Emre ve diğer yarışmacılar zor tuttu.
Berna Yunus Emre'nin kendisini tutmasından da rahatsız oldu ve Yunus Emre'ye de tepki gösterdi.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.