25 Nis 2024 - 08:11- Magazin G:

Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı

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Survivor All Star'da eleme adayı olan Berna ile Aleyna arasında Aleyna'nın laf atması sonucu kavga çıktı. İkilinin arasına yarışmacılar girdi.

Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı mask
Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı
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Survivor All Star'da stresli ve mücadele dolu günler sürüyor. Damla Can ve Merve Aydın'ın ilk turlarda eleme adayı olmaktan kurtulmasıyla birlikte final düellosuna kalan isimler Aleyna ve Berna oldu.

Aleyna ve Berna'nın düellosunda Aleyna yarışmayı önde bitirdi ve elenmekten kurtuldu. Aleyna yenince "En sevmediğine hazmedilerek yenilmek nasıl bir duygu?" deyince Berna çok sinirlendi.

Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı

Berna "Seni sevmiyorum sevmek zorunda değilim" deyince Aleyna ise "Kes" diye yanıt verdi ve kavga alevlendi. Aleyna "Sen çok saygısızsın" dedi ve ikili birbirinin üzerine yürüdü.

Berna Aleyna'yı itti ve Aleyna yere düştü. Ayağa kalkan Aleyna'yı ise Yunus Emre ve diğer yarışmacılar zor tuttu.

Berna Yunus Emre'nin kendisini tutmasından da rahatsız oldu ve Yunus Emre'ye de tepki gösterdi.

Kaynak: MYNET

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25 Nis 2024 - 08:11 - Magazin

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