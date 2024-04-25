25 Nis 2024 - 07:26- Gündem G:

Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi

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Çanakkale'de bir binanın otoparkında yangın çıktı. Yangın sebebiyle 52 daire tahliye edildi.

Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi mask
Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi
Otoparkta yangın çıktı! 52 daire tahliye edildi
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, bir binanın otoparkında bulunan otomobilde çıkan yangın endişeye neden olurken, yayılan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı. Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alev ve dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı ile adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü. Olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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25 Nis 2024 - 07:26 DHA Çanakkale- Gündem

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