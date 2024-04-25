Otomobiline çarpıp kaçan motokuryeyi takip etti! Tornavida ile öldürüldü

Esenler'de, otomobiline çarpıp kaçan motokuryeyi çalıştığı restorana kadar takip eden sürücü, burada motokurye ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle motokurye, otomobil sürücüsünü tornavida ile yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü hayatını kaybederken olay sonrası kaçan motokurye aranıyor.
Olay, saat 21.30 sıralarında Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre döner restoranında motokurye olarak çalışan kişi, paket servisi sırasında cadde üzerinde ilerleyen bir otomobile çarparak kaçtı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü, kuryenin sepetinden çalıştığı restoranı tespit ederek takip etti. Motokuryenin çalıştığı restorana gelen sürücü burada tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, motokurye çalıştığı restorandan aldığı tornavida ile otomobil sürücüsünü yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan motokurye aranırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.