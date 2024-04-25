25 Nis 2024 - 07:05- Gündem G:

Grev nedeniyle THY-Fransa seferleri iptal

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Türk Hava Yolları, Fransa'da yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle seferlerini iptal etti.

Grev nedeniyle THY-Fransa seferleri iptal mask
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Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

YER HİZMETLERİ VE GÜVENLİK PERSONELİ GREVE GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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25 Nis 2024 - 07:05 - Gündem

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