Marketlerde yeni dönem resmen başladı: Artık etiketler böyle olacak! Bakanlık harekete geçti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatlara ilişkin son açıklamasında tavsiye fiyatlar konusunun düşünülebileceğini söylemişti. Bakanlık ürün ambalajları üzerine basılacak tavsiye satış fiyatları üzerinde çalışmaya başladı.

Vatandaşlar aldıkları bir ürünü ikinci kez aynı fiyata alamaz, market çalışanları ise etiket değiştiremeye yetişemez oldu. Hükümet fahiş fiyatlarla baş etmek üzere bir dizi önlem hakkında çalışmaya başladı.

Alınacak önlemlerin içerisinde ise ürünlerin üzerine satış fiyatı dışında ikinci bir tavsiye satış fiyatının yer alması ilk sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da işaretini vermesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek tavsiye fiyat uygulaması için kolları sıvadı.

Toptancı ve perakendecilerle birlikte çalışan Ticaret Bakanlığı, üçlü bir komisyon oluşturmak yolu ile her ürün için tavsiye bir fiyat belirleyecek. Alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin son satıcının belirlediği fiyatları ile tavsiye fiyatını kıyaslama olanağı bulacak. Belirlenen üçlü komisyona ise bakanlık yetkilileri başkanlık ederek onay verecek.

YENİ ETİKET SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Önce üretici toptancı ve perekendecilerden oluşan üçlü bir komisyon oluşturulacak. Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınacak. Ürün ambalajlarının üzerinde yer alacak tavsiye satış fiyatına karar verilecek. Tavsiye fiyat için maliyet ve kar hesaplamaları yapılacak. Uzlaşılan fiyatlar Ticaret Bakanlığı'na sunularak onay alınacak. Bu şekilde üzerine fiyat basılmış bir ürünün fiyatı defalarca değiştirilemeyecek ve stoklanamayacak.

Kaynak: Kamu Son Haber