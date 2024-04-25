Öğretmenler için zorlu dönem başlıyor: Bakan tarih verdi...

Binlerce öğretmenin beklediği atama haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den canlı televizyon programında geldi. Öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarının Pazartesi günü açıklanabileceğini söyledi.

tv100'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Bakan geçtiğimiz günlerde yine öğretmen atamalarına ilişkin bilgi vermiş, kısa sürede açıklama yapacaklarını ancak atama sayısının henüz kesinleşmediğini dile getirmişti. Bakan Tekin bu kez atama sayısında uzlaştıklarını, Pazartesi günü kabine toplantısı olursa atama kararlarını duyuracaklarını söyledi.

Kaynak: Kamu Son Haber