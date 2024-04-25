Ünlü rapçi idam edildi: İran'ı ayağa kaldıran skandal olay!

Tomac Salehi hakkında karar İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçu ile verildi.

32 yaşındaki ünlü rapçi İran’da Eylül 2022 yılında Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin sonrasında başlayan protestolarda tutuklanmıştı. Mahkeme Tomac Salehi hakkında idam cezası verdi.

Tomaç Salehi’nin avukatı Emir Reisiyan, İran basınına bir açıklama yaparak idam kararının yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak suçlamasıyla verildiğini söyledi.

İsfahan Devrim Mahkemesi’nin, Yüksek Mahkeme tarafından verilen önceki kararı reddettiğini söyleyen avukat Reisiyan, Devrim Mahkemesinin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Yüksek Mahkemenin Salehi hakkındaki kararını görmezlikten geldiğini ve idam cezası verdiğini belirtti.

Eylül 2022'de Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran genelinde geniş çaplı protestolar düzenlenmiş Salehi de bu protesto gösterilerini düzenlemek ve katılmakla suçlanmıştı. Suçlamaların ardından ülkeden kaçmaya çalışan Salehi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha önce protestolarda şiddet ve çatışmayı teşvik edici eylemleri nedeniyle hakkında verilen idam kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve hapis cezasına çevrilmişti. Ancak Devrim Mahkemesi bu karara uymayarak ünlü ismi idama mahkum etti.

Kaynak: Kamu Son Haber