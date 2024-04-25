Ünlü rapçi idam edildi: İran'ı ayağa kaldıran skandal olay!

Tomac Salehi hakkında karar İsfahan Devrim Mahkemesi tarafından “yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak” suçu ile verildi.
32 yaşındaki ünlü rapçi İran’da Eylül 2022 yılında Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin sonrasında başlayan protestolarda tutuklanmıştı. Mahkeme Tomac Salehi hakkında idam cezası verdi.
Tomaç Salehi’nin avukatı Emir Reisiyan, İran basınına bir açıklama yaparak idam kararının yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak suçlamasıyla verildiğini söyledi.
İsfahan Devrim Mahkemesi’nin, Yüksek Mahkeme tarafından verilen önceki kararı reddettiğini söyleyen avukat Reisiyan, Devrim Mahkemesinin daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Yüksek Mahkemenin Salehi hakkındaki kararını görmezlikten geldiğini ve idam cezası verdiğini belirtti.
Eylül 2022'de Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran genelinde geniş çaplı protestolar düzenlenmiş Salehi de bu protesto gösterilerini düzenlemek ve katılmakla suçlanmıştı. Suçlamaların ardından ülkeden kaçmaya çalışan Salehi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Daha önce protestolarda şiddet ve çatışmayı teşvik edici eylemleri nedeniyle hakkında verilen idam kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuş ve hapis cezasına çevrilmişti. Ancak Devrim Mahkemesi bu karara uymayarak ünlü ismi idama mahkum etti.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.